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В суде объяснили отказ вернуть пилотское выпускнику ЧЛУГАСегодня в 19:01

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Из Екатеринбурга.

Выпускник Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) Павел Семченко 18 января 2018 года получил мотивировочную часть вынесенного судебного решения. 15 января судья Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Александра Груднова вынесла отказ в удовлетворении иска вернуть Семченко пилотское удостоверение.

Ранее Росавиация аннулировала у летчика пилотское из-за формулировок, которые чиновники ведомства посчитали неточными. Тогда Павел Семченко заказал дубликат в училище с указанием программы, которую требует Росавиация, и датой ее утверждения в ведомстве. Тем не менее, Росавиация повторно отказала пилоту, указав на то, что дата выдачи дубликата диплома приходится на период, когда у училища не было сертификата АУЦ. "Это все равно, что вы закончили УрГУ, через 10 лет пролили на диплом кофе, получили дубликат, а вам говорят - дубликат выдало УрФУ, поэтому вы как будто не учились пять лет, до свидания", - заявил тогда пилот и подал иск в Орджоникидзевский суд.

По словам Семченко, несмотря на абсурдность ситуации, судья поддержала решение Росавиации. "Госпожа Груднова приняла абсолютно неправосудное решение, противоречащее принципам и нормам права, российскому законодательства и пленуму Верховного суда РФ. Такие решения, когда даже не юрист может понять всю их абсурдность, подрывают веру в российское правосудие", - заявил Павел Семченко "Уралинформбюро".

Пилот отмечает, что в вынесенном решении – путаница и беспредел. Судья установила, что альма-матер пилота – ЧЛУГА – не переполучило сертификат в связи с повторным переименованием, тогда как ранее Росавация дала разъяснения, что смена сертификата – это право, а не обязанность организаций.

Павел Семченко намерен подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанции в самое ближайшее время. "Обстоятельства и факты были неправильно оценены. Это решение, на наш взгляд подлежит отмене", - подытожил пилот.

Стоит напомнить, что Росавиация начала лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России, летом 2017 года. Потом закрыли само училище. По мнению пилотов, ведомство давно подступалось к училищу и его выпускникам. Сначала оно обратилось в Министерство образования РФ с требованием об аннулировании дипломов училища, но получило отказ, поскольку на то не было оснований. Тогда Росавиция росчерком пера аннулировала пилотские сертификаты выпускников за "предоставление недостоверных данных". В свое оправдание в ведомстве ссылаются на то, что утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату АУЦ, выданному училищу.

Ранее по теме:
Екатеринбургский суд отказался возвращать пилотское выпускнику ЧЛУГА

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