Причину озвучат позднее.

Выпускник Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) из Екатеринбурга Павел Семченко не сумел вернуть себе пилотское удостоверение. 15 января Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес отказ в удовлетворении иска.

Ранее Росавиация аннулировала у летчика пилотское - из-за формулировок, которые чиновники ведомства посчитали неточными. "Я заказал дубликат диплома в училище с указанием программы, которую требует Росавиация, и датой ее утверждения в ведомстве. Раньше этого не писали, да и в принципе это не требуется. Также там мне написали срок обучения, поскольку, когда я учился, у ЧЛУГА все было нормально - был сертификат Авиационного учебного центра (АУЦ) и была лицензия Министерства образования", - пояснил "Уралинформбюро" Семченко.

Тем не менее, Росавиация повторно отказала Семченко, указав на то, что дата выдачи дубликата диплома приходится на период, когда у училища не было сертификата АУЦ. "Это все равно, что вы закончили УрГУ, через 10 лет пролили на диплом кофе, получили дубликат, а вам говорят - дубликат выдало УрФУ, поэтому вы как будто не учились пять лет, до свидания. Поэтому битва продолжается", - добавил пилот.

На суд представители Росавиации не пришли, однако судья Александра Груднова решила рассмотреть иск без них. "Она внимательно выслушала Павла и юриста из аппарата областного уполномоченного по правам человека Анну Деменеву. Задала вопрос, почему Павел поступал в одно училище, а выпустился из другого. Он ответил, что реквизиты не менялись, а наименование изменили, чтобы привести деятельность в соответствие с законом об образовании. При этом менять сертификат АУЦ не надо – об этом идет речь в письме Росавиации. В итоге судья отказала в удовлетворении исковых требований. Мотивировочная часть будет озвучена через пять дней. Пока нет и тени догадки, какую зацепку она нашла", - рассказала "Уралинформбюро" подруга Павла Семченко Ая Шафран, добавив, что сдаваться пилот не намерен и будет подавать апелляцию.

Росавиация начала лишать сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России, летом 2017 года. Потом закрыли само училище. По мнению пилотов, ведомство давно подступалось к училищу и его выпускникам. Сначала оно обратилось в Министерство образования РФ с требованием об аннулировании дипломов училища, но получило отказ, поскольку на то не было оснований. Тогда Росавиция росчерком пера аннулировала пилотские сертификаты выпускников за "предоставление недостоверных данных". В свое оправдание в Росавиации ссылаются на то, что утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату АУЦ, выданному училищу.

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