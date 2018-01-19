×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В выходные школы Екатеринбурга оккупируют родителиСегодня в 17:52

  • Текст

Первоклассников.

20 и 27 января в школах уральской столицы пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила глава департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева. Информацию о мероприятии в конкретной школе можно найти на ее сайте.

В эти дни родители будущих учеников могут познакомиться с самой школой, учителями начальных классов и руководством. "Если по прописке у вас есть выбор из нескольких школ, то можно посетить их все. В первую очередь можно посмотреть на педагогов начальных классов, чем кормят в столовой, как организована встреча и сам день открытых дверей, нравится ребенку или нет. Иногда дети сами определяют, как они себя чувствуют в здании", – рассказала Екатерина Сибирцева.

Кроме того, с 15 января работает горячая линия для родителей будущих первоклассников, передает "Уралинформбюро". В рабочее время специалистам горобраза можно задать любой вопрос о процедуре записи. Сделать это можно по телефонам: 8 (343) 304-12-54, 304-12-55, 304-12-56, 371-55-73.

Прием документов в первый классы начнется 1 февраля. Записать ребенка можно будет через портал госуслуг, в областных и городских МФЦ и в самих школах. Прием будут вести 157 школ, в них будет открыто 19 500 мест для первоклассников.

Ранее по теме:
Екатеринбург ждет День сурка-первоклассника

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

В поисках признания и решения проблем.

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×