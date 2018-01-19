Первоклассников.

20 и 27 января в школах уральской столицы пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила глава департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева. Информацию о мероприятии в конкретной школе можно найти на ее сайте.

В эти дни родители будущих учеников могут познакомиться с самой школой, учителями начальных классов и руководством. "Если по прописке у вас есть выбор из нескольких школ, то можно посетить их все. В первую очередь можно посмотреть на педагогов начальных классов, чем кормят в столовой, как организована встреча и сам день открытых дверей, нравится ребенку или нет. Иногда дети сами определяют, как они себя чувствуют в здании", – рассказала Екатерина Сибирцева.

Кроме того, с 15 января работает горячая линия для родителей будущих первоклассников, передает "Уралинформбюро". В рабочее время специалистам горобраза можно задать любой вопрос о процедуре записи. Сделать это можно по телефонам: 8 (343) 304-12-54, 304-12-55, 304-12-56, 371-55-73.

Прием документов в первый классы начнется 1 февраля. Записать ребенка можно будет через портал госуслуг, в областных и городских МФЦ и в самих школах. Прием будут вести 157 школ, в них будет открыто 19 500 мест для первоклассников.

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