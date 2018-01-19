Прокуратура волнуется.

В преддверии старта подачи документов для записи в первый класс прокуратура Екатеринбурга 23 января проведет специальное совещание. Местом для его проведения выбрана администрация города. К диалогу приглашены не только чиновники, но и представители общественности (соответствующие документы есть в распоряжении "Уралинформбюро").

В надзорном ведомстве явно переживают накануне 1 февраля. В Екатеринбурге запись первоклассников ежегодно приводит к скандалам. Основные претензии исходят от родителей, чьи дети не попали в престижные школы и лицеи, несмотря на "прописанность" к ним. Их места занимают счастливчики с временной пропиской.

Самый громкий скандал разразился вокруг гимназии № 99 на Уралмаше. Там в 2017 году 50 из 75 мест в первых классах заняли "временщики". 19 родителей, чьи дети остались без места в гимназии, написали коллективный иск. Но Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оставил его без рассмотрения по формальным основаниям.

На волне протестов в 2017 году прокуратура возбудила 8 уголовных дел, связанных с нарушением закона при поступлении детей в школы. В части случаев родители использовали фальшивые документы, в других случаях – оформляли фиктивную регистрацию.

Остановить "миграцию" детей в элитные школы горобразу не удается. Традиционно ведомство Екатерины Сибирцевой ссылается на федеральные нормы и равенство перед законом россиян с временной и постоянной пропиской.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских в прошлом году пытался переломить ситуацию. Его законопроект должен был дать приоритет при записи детям с постоянной пропиской. "У россиян есть право на передвижение, прописанное в Конституции. Временная и постоянная прописка в юридическом отношении равны. Требовать приоритета для какой-то группы населения – антиконституционно. Я знал, что это вызовет сопротивление, но удалось привлечь внимание к проблеме", – рассказал Альшевских корреспонденту "Уралинформбюро".

По словам депутата, справиться с ситуацией муниципалитету под силу: "Подобные сообщения приходят всего из нескольких регионов. Большинство могут решить эту проблему. Изменения, которые городские власти внесли в процедуру, говорит, что они могут действовать, когда получат толчок".

Стоит напомнить, городской департамент образования создал в Екатеринбурге 29 микроучастков, жители которых могут выбрать любую из ближайших школ для ребенка. Если в ней нет мест, можно подать документы в другую, не дожидаясь второго этапа записи.

Как сообщил Андрей Альшевских, работа и обсуждения сейчас идут в двух направлениях. Во-первых, необходимо отойти от системы адресного "прикрепления" к школе. Но, чтобы избавиться от очередей в отдельные образовательные учреждения, надо поднимать уровень образования и материальной базы всех школ.

Во-вторых, обсуждается возможность передачи школ из ведения муниципалитетов в региональные министерства образования. В идеале они должны следить за качеством образования и состоянием школ на местах. Но, как отметил депутат, оба эти проекта "не ближайшего будущего".

По сути это подтверждает, что 1 февраля 2018 года вполне может повториться прошлогодняя история. От перенагрузки сайт госуслуг опять подвиснет, и многие родители не смогут своевременно подать электронную заявку на запись своего чада в нужную школу. В дальнейшем выяснится, что заветные места разобрали "временщики".

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