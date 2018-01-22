В Каменске-Уральском.

Представители министерства здравоохранения Свердловской области 23 января проверят морг в Каменске-Уральском, прославившийся на всю страну "самообслуживанием".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, поводом для "десанта" чиновников стала информация о том, что медучреждение работает до 15.00, а после его "закрытия" тела умерших родные спускают в спецкамеру самостоятельно.

Также чиновники проинспектируют работу каменской психиатрической больницы №9, на территории которой 12 января было обнаружено тело 68-летней пенсионерки. Женщину доставили в больницу на скорой помощи за два дня до гибели. Следственный комитет возбуждать дело не стал, сочтя смерть некриминальной.