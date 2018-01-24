На деньги города и области.

К чемпионату мира по футболу в уральской столице реконструируют часть трамвайного парка. Об этом в эфире "Открытой студии. Екатеринбург" заявил замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

По его словам, Трамвайно-троллейбусное управление уже готовит документацию для торгов. "Попробуем порядка 5-6 вагонов отремонтировать. У нас на это есть субсидии из областного бюджета, а также средства в городской казне", - сообщил вице-мэр.

Новых автобусов к чемпионату мира закупаться больше не будет - необходимый минимум мэрией уже приобретен.

Стоит отметить, что в ближайшие годы на закупку, аренду и лизинг новых машин общественного транспорта власти Екатеринбурга собираются потратить порядка 1,7 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".



Ранее по теме:

Транспортная сеть Екатеринбурга "съест" почти 7 миллиардов рублей