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Казаки выйдут на улицы с требованием переименовать Свердловскую областьСегодня в 09:39

И снести памятник Свердлову.

Казаки выйдут на улицы Екатеринбурга с требованием переименовать Свердловскую область и снести памятник Якову Свердлову с проспекта Ленина. Пикет в память жертв геноцида казаков большевистской властью пройдет в уральской столице 27 января 2018 года, передает "Уралинформбюро".

"Приглашаем принять участие казаков и всех неравнодушных людей почтить память погибших, высказать свое мнение по поводу переименования Свердловской области и переноса памятника Свердлову с центральной улицы города", – говорится в распространенном в соцсетях сообщении.

Акция стартует в 11:30 на площади Парижской коммуны - "у памятника автору преступной директивы Свердлову Я.М.".

Стоит напомнить, что вопрос о переименовании Свердловской области уже неоднократно поднимался в регионе. В конце 2017 года прошла информация о том, что свердловчане примут участие в референдуме о переименовании. Позже от этой идеи отказались.

Ранее по теме:
Референдум о переименовании Свердловской области отменен

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1 комментариев из 1 | смотреть все
СССР Сегодня в 12:13

"Казаки" не мутите воду, не нагнетайте обстановку!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потом выйдут коммунисты!!!!!!!!!!!!!!! И те коммунисты поговорят о геноциде царского режима и будут правы!

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