На получение спецпропусков.

Жители домов, прилегающих к "Екатеринбург Арене", получат специальную аккредитацию для проезда в дни ЧМ-2018. Порядок получения удостоверений озвучил на совещании с руководителями управляющих компаний вице-мэр Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Граждане, чье жилье попадает в закрытый периметр улиц, в дни проведения игр смогут подъехать к своим подъездам до 12.00, 14.00 или 15.00 (в зависимости от времени начала матча). Для этого с 15 февраля по 15 марта им нужно будет аккредитовать свои авто через управляющие компании и ТСЖ. Сегодня стали известны детали этой несложной процедуры.

"Всего в периметре 64 дома, жители которых могут пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на транспорте по данным участкам более продолжительное время, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.— Для получения удостоверения необходимо будет с 10 февраля скачать специальную анкету на сайте города-организатора "Екатеринбург-2018" в разделе "транспорт", где также будет размещена схема движения городского общественного транспорта. Заполнив ее в двух экземплярах с указанием адреса электронной почты, анкету следует до 25 марта принести в ТСЖ или управляющую компанию, где будет проверяться право проживания заявителя".

Готовое удостоверение можно будет получить в начале июня, но рекомендуются его тщательно сохранять, так как восстановить не получится. При этом сотрудники фирм и компаний, расположенных в периметре, пропусков не получат. В дни игр им лучше воспользоваться общественным транспортом. А вот пешеходы смогут беспрепятственно перемещаться по всему периметру рядом с Центральным стадионом.

Стоит напомнить, что во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу часть улиц Екатеринбурга будет перекрыта для движения транспорта и пешеходов. С 1 февраля и до конца июля 2018 года будет введено ограничение движения на трех участках улиц Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева) и Ключевской (от Мельникова до Пирогова). А с 15 февраля "кирпич" повесят на участке улицы Татищева от Мельникова до Репина.

Екатеринбург станет местом проведения четырех матчей группового этапа ЧМ-2018. 5 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу. 24 июня состоится матч Япония – Сенегал, а 27 числа болельщики увидят встречу Мексики и Швеции.

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