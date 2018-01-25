Жильцам домов у "Екатеринбург Арены" дали срок до марта24 января в 13:32
- Текст
На получение спецпропусков.
Жители домов, прилегающих к "Екатеринбург Арене", получат специальную аккредитацию для проезда в дни ЧМ-2018. Порядок получения удостоверений озвучил на совещании с руководителями управляющих компаний вице-мэр Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Граждане, чье жилье попадает в закрытый периметр улиц, в дни проведения игр смогут подъехать к своим подъездам до 12.00, 14.00 или 15.00 (в зависимости от времени начала матча). Для этого с 15 февраля по 15 марта им нужно будет аккредитовать свои авто через управляющие компании и ТСЖ. Сегодня стали известны детали этой несложной процедуры.
"Всего в периметре 64 дома, жители которых могут пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на транспорте по данным участкам более продолжительное время, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.— Для получения удостоверения необходимо будет с 10 февраля скачать специальную анкету на сайте города-организатора "Екатеринбург-2018" в разделе "транспорт", где также будет размещена схема движения городского общественного транспорта. Заполнив ее в двух экземплярах с указанием адреса электронной почты, анкету следует до 25 марта принести в ТСЖ или управляющую компанию, где будет проверяться право проживания заявителя".
Готовое удостоверение можно будет получить в начале июня, но рекомендуются его тщательно сохранять, так как восстановить не получится. При этом сотрудники фирм и компаний, расположенных в периметре, пропусков не получат. В дни игр им лучше воспользоваться общественным транспортом. А вот пешеходы смогут беспрепятственно перемещаться по всему периметру рядом с Центральным стадионом.
Стоит напомнить, что во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу часть улиц Екатеринбурга будет перекрыта для движения транспорта и пешеходов. С 1 февраля и до конца июля 2018 года будет введено ограничение движения на трех участках улиц Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева) и Ключевской (от Мельникова до Пирогова). А с 15 февраля "кирпич" повесят на участке улицы Татищева от Мельникова до Репина.
Екатеринбург станет местом проведения четырех матчей группового этапа ЧМ-2018. 5 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу. 24 июня состоится матч Япония – Сенегал, а 27 числа болельщики увидят встречу Мексики и Швеции.
Ранее по теме:
На время ЧМ-2018 екатеринбуржцев будут пускать к домам по пропускам
За "Екатеринбург Ареной" закроют движение по трем улицам
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 января в 20:04
Почти 5000 свердловских сирот получили жилье
С 2010 года.24 января в 19:58
"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
Благоустройство - не чета екатеринбургскому.24 января в 19:42
В столице Урала устроили стрельбу начальники райотделов
Со всей Свердловской области.24 января в 19:19
В Екатеринбурге ограбили банк
На одной из центральных улиц.24 января в 19:08
Россиянам разрешили болеть под триколором в Пхенчхане
До получения официального ответа МОК.24 января в 19:01
Новый конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД: кто виноват в плохой очистке улиц
От снега.24 января в 18:43
Солдат-срочник сгорел в палатке во время учений
Не сумев выбраться из спального мешка.24 января в 18:13
Свердловчанам пересчитают налог на имущество
Запасайтесь валидолом.24 января в 18:01
Облсуд отправит Цыбко к врачам из-за опухоли
Для прохождения медосвидетельствования.24 января в 17:54
Болельщикам разрешили пить пиво на матчах ЧМ-2018
На стадионах и в фан-зонах.24 января в 17:46
В Прикамье рецидивист зарезал племянника
Его арестовали.24 января в 17:35
Первоклассный коллапс ждет Екатеринбург через неделю
В ночь на 1 февраля.24 января в 17:30
УК из Екатеринбурга обвинила "Т Плюс" в плохой подготовке к зиме
Количество аварий бьет рекорды.24 января в 17:24
В России появится документ о смене пола
Минюст утвердил форму справки.24 января в 17:19
Челябинский педофил-маньяк сел на 16 лет
Его частично оправдали.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- 24 января в 19:58"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
- 24 января в 19:19В Екатеринбурге ограбили банк
- 24 января в 17:35Первоклассный коллапс ждет Екатеринбург через неделю
- 24 января в 17:19Челябинский педофил-маньяк сел на 16 лет
- 24 января в 16:33Экс-депутат Нафик Фамиев "прибрал к рукам" свердловский мусор
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.