Apple откажется от выпуска iPhone X24 января в 16:21
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Чтобы не продешевить.
Компания Apple отойдет от традиции снижения стоимости смартфона при выходе следующей модели. Нововведение коснется исключительно iPhone X. С выходом осенью 2018 года новой версии гаджета первую просто снимут с продажи, пишет KGI.
Это делается для того, чтобы смартфоны серии Х не конкурировали с более дешевыми вариантами 7 и 8 серий, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, во втором полугодии Apple намерена вывести на рынок новый 6,1-дюймовый смартфон в ценовой категории 650-750 долларов.
К осени линейка iPhone будет состоять из iPhone SE (349 долларов), iPhone 7 и iPhone 7 Plus (449 и 569 долларов), iPhone 8 и iPhone 8 Plus (549 и 669 долларов, нового 6,1-дюймового iPhone с Face ID (649 или 749 долларов), 5,8-дюймового iPhone X второго поколения (999 долларов) и 6,5-дюймового iPhone X Plus второго поколения за 1 099 долларов.
Стоит отметить, что у пользователей было много претензий к "юбилейному" iPhone X. Они жаловались на дефекты в системе идентификации лица FaceID, выгорание дисплея, треск в динамиках и "функцию эпилятора" - смартфон выдергивал волосы, попадающие в щель между дисплеем и корпусом
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