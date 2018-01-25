И гонителей православия.

Ученые и представители религиозных организаций города Перми предложили переименовать несколько улиц в городах края, ранее названные в честь известных революционеров-террористов. При этом речь обо всех деятелях Октябрьской революции не идет, заверил "Уралинформбюро" декан историко-политологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Кирьянов.

Инициативу озвучила краевая консультативная комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования и установке объектов монументального искусства на территории Пермского края. Правда, как пояснил собеседник агентства (который является членом этой комиссии), эта резолюция носит рекомендательный характер.

В списке "персон нон грата", имена которых могут исчезнуть с карт городов Прикамья, значатся народовольцы Софья Перовская и Андрей Желябов, эсер Иван Каляев, деятели большевистской партии Василий Иванченко, Степан Окулов, Павел Хохряков и Розалия Землячка.

Большинство этих людей связаны с террором в отношении царствующих особ. Так, Перовская и Желябов причастны к убийству императора Александра II, от руки Каляева пал дядя императора Николая II, великий князь Сергей Александрович, а Василий Иванченко участвовал в расправе над великим князем Михаилом Александровичем Романовым (братом последнего русского царя).

Что касается Хохрякова, Окулова и Землячки, то на их совести массовые репрессии против духовенства русской православной церкви. Тем не менее их именами в советское время были названы улицы в Перми и Екатеринбурге.

"Состоялось лишь первое заседание нашей комиссии, - уточнил ее председатель, директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов. - Важно то, что эта комиссия является первым консультативным органом такого рода в масштабах целого края. И наша задача выработать общие подходы к развитию региональной культуры. Главное, что мы хотели донести до общественности - это идею, что терроризм не может быть методом решения политических и религиозных вопросов".

Касаясь экономической стороны переименования, Неганов заверил, что этот вопрос в любом случае будет рассматриваться с участием органов местного самоуправления. Решающую роль в этом вопросе будут играть размеры муниципалитета. "Для большого мегаполиса будут свои подходы, для райцентра или маленького поселения - свои", - пояснил он в беседе с корреспондентом агентства.

Консультативная комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования и установке объектов монументального искусства на территории Пермского края была учреждена в октябре 2017 года решением и.о. губернатора региона Рустема Юсупова.

Почти треть ее членов — представители Пермской епархии РПЦ, а также мусульманских и иудейских организаций Пермского края. Остальные две трети — преподаватели пермских вузов, представители краевого отделения УрО РАН и местные активисты ВООПИК.

Стоит напомнить, что данная инициатива — далеко не первая, озвученная на государственном и муниципальном уровне в 2018 году. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в начале января вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин предложил переименовать улицу Володарского (расположенную в самом центре уральской столицы) в Богоявленскую. Ранее "ренеймингу" в уральской столице подвергся участок улицы Толмачева от Первомайской до Николая Никонова, который в 2017 оду был переименован в улицу Царскую.

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