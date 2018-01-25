×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Николай Коляда нашел место для московского театра24 января в 16:47

В бывшем детсаду.

Николай Коляда нашел новое помещение для своего московского Театра Новых Пьес. Детище уральского драматурга разместится на Садовнической, 21. Раньше в здании был детский садик, помещению требуется ремонт.

"Сделаем. Вчера мне один театр пообещал 50 тысяч за пьесу, другой 100 тысяч и третий - 112 тысяч, вот такая точность. Эти деньги получу в феврале и сразу отправлю их на ремонт помещения. Скоро обратимся ко всем москвичам за помощью. Попросим мебель, ненужные вещи, костюмы, может, даже – аппаратуру кто даст: фонари и аудиоколонки. Помогут, я знаю", – написал Николай Коляда на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора – прим.ред.).

Первым спектаклем станет "Только хорошее" по пьесе Евгении Кокшаровой. После - две постановки по пьесам Коляды "Бесы" и "Дудочка" с Сергеем Мухиным и Артемом Духовым. Это будет их бенефис, передает "Уралинформбюро".

Площадь принадлежит ДК "Стимул". По договоренности с руководством актеры театра и драматург будут вести театральную студию и курсы по драматургии.

Стоит напомнить, осенью 2017 года Николай Коляда уже открывал Театр Новых Пьес. Но из прежнего помещения труппу буквально выгнали по неизвестной причине.

Ранее по теме:
Николай Коляда ищет новое помещение для театра в Москве

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
...... 24 января в 18:32

С чего ради? Сейчас наоборот здания бывших детских садиков освобождают от всяких посторонних фирм, чтобы опять сделать детсады

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×