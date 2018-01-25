В бывшем детсаду.

Николай Коляда нашел новое помещение для своего московского Театра Новых Пьес. Детище уральского драматурга разместится на Садовнической, 21. Раньше в здании был детский садик, помещению требуется ремонт.

"Сделаем. Вчера мне один театр пообещал 50 тысяч за пьесу, другой 100 тысяч и третий - 112 тысяч, вот такая точность. Эти деньги получу в феврале и сразу отправлю их на ремонт помещения. Скоро обратимся ко всем москвичам за помощью. Попросим мебель, ненужные вещи, костюмы, может, даже – аппаратуру кто даст: фонари и аудиоколонки. Помогут, я знаю", – написал Николай Коляда на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора – прим.ред.).

Первым спектаклем станет "Только хорошее" по пьесе Евгении Кокшаровой. После - две постановки по пьесам Коляды "Бесы" и "Дудочка" с Сергеем Мухиным и Артемом Духовым. Это будет их бенефис, передает "Уралинформбюро".

Площадь принадлежит ДК "Стимул". По договоренности с руководством актеры театра и драматург будут вести театральную студию и курсы по драматургии.

Стоит напомнить, осенью 2017 года Николай Коляда уже открывал Театр Новых Пьес. Но из прежнего помещения труппу буквально выгнали по неизвестной причине.

Ранее по теме:

Николай Коляда ищет новое помещение для театра в Москве