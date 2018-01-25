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Новый конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД: кто виноват в плохой очистке улиц24 января в 19:01

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От снега.

Центральные улицы Екатеринбурга и платные парковки чистятся мэрией из рук вон плохо, считают в региональном УГИБДД. "Недостатки зимнего содержания выявлены на улице Белинского, Розы Люксембург, Куйбышева, Щорса, Фурманова, Машинная, где, несмотря на длительное время отсутствия осадков, имеется снежный накат и рыхлый снег вдоль бордюрного камня", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ведомства.

Полицейские уверены, что проблемные ситуации связаны с тем, что горадминистрация не умеет правильно организовать свою работу: "Заявки на присутствие сотрудников ДПС при работе с эвакуаторами подаются несвоевременно - за день-два до предполагаемой даты проведения работ. Время подобных работ тоже не оговаривается. Это затрудняет возможность выделения сотрудников автоинспекции городской администрации, поскольку у ГИБДД есть свой запланированный график мероприятий".

В мэрии считают иначе. Ранее председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, отчитываясь перед депутатами гордумы об уборке улиц, обвинила сотрудников госавтоинспекции в срыве сроков очистки города от снега. "За этот зимний сезон было оформлено 20 заявок, но в 11 случаях работа была сорвана по причине неявки экипажа ГИБДД", - заявила она.

По словам чиновницы, дорожники не могут эффективно убирать город из-за обилия брошенного на улицах транспорта. Вывозить машины должны эвакуаторы, но те не могут этого делать, так как без сопровождения инспекторов ДПС не имеют права.

В ГИБДД же уверены, что мэрия могла бы и вовсе обойтись без привлечения полицейских, если бы вовремя оповещала автомобилистов о времени и месте уборки улиц.

Стоит отметить, что совсем недавно администрация уральской столицы и ГИБДД конфликтовали по другому поводу - из-за появления выделенных полос для общественного транспорта в центре города. Полицейские считали, что "выделенки" создают конфликт пешеходного и транспортного потоков, но чиновники всячески отстаивали их внедрение. 4 декабря 2017 года состоялась встреча сторон, на которой они пришли к компромиссу.

"Принято решение создать рабочую группу, которая будет обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, в том числе, выделение полос для общественного транспорта. Совещание носило консультативный характер. В целом ГИБДД не против выделенных полос", - пояснил тогда "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

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