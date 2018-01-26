Рванул 500-миллиметровый водовод.

Причиной коммунальной аварии на улице Белинского в Екатеринбурге, случившейся утром 25 января, стала утечка из колодца 500-миллиметрового водовода. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

"Сейчас там отключают поврежденный участок, на место направлены бригады цеха по благоустройству, оснащенные самосвалами, экскаваторами и насосами для откачки воды. Работы будут идти до полного завершения. Круг ограничений в ХВС, связанный с отключением, будет определен позже", — пояснили представители предприятия.

Как ранее сообщало наше агентство, ЧП на улице Белинского привело к затоплению проезжей части и образованию наледи, из-за которой произошло столкновение троллейбуса с автомобилем Hyundai.

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