За объекты благоустройства.

Пять торговых центров Екатеринбурга в феврале превратятся в участки для голосования. Правда, выбирать на них граждане будут не политиков, а территории для первоочередного благоустройства в 2018 году.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, пункты для сбора предложений горожан будут организованы с 5 по 9 февраля в ТЦ "Мегаполис", "Карнавал", "Гринвич", "Глобус" и "Радуга-парк".

Параллельно на официальном портале Екатеринбурга стартовал онлайн-опрос по отбору общественных территорий. Общественное обсуждение проектов благоустройства, вышедших в финал рейтингового голосования, пройдет 22 февраля.

Само же рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих первоочередной реализации, состоится 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, непосредственно на избирательных участках.

Следует отметить, что в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге уже разработаны дизайн-проекты благоустройства восьми общественных территорий.

Среди них набережная Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО, сквер у Оперного театра, береговая линия Городского пруда и реки Ольховки, квартал, ограниченный переулками Банковским, Театральным, площадью 1905 года и улицей Февральской революции, парки имени XXII Партсъезда и Зеленая роща, а также сквер имени Попова.

Аналогичные онлайн-голосования пройдут и в других уральских городах. Жителям Нижнего Тагила предстоит выбрать три из десяти общественных территорий, предложенных городскими властями.

В "лонг-листе" — парки и скверы Нижнего Тагила и близлежащих сел и поселков, а также благоустройство прилегающих территорий к зданиям администраций села Елизаветинское и поселка Висимо-Уткинск. В Каменске-Уральском в ходе голосования горожане выберут новые зоны активного отдыха и досуга в Синарском и Красногорском районах.

Кроме того, на недавнем заседании регионального политсовета партии "Единая Россия" было высказано предложение провести 18 марта такие же голосования во всех муниципалитетах Свердловской области с населением больше 20 тысяч человек. Об этом сообщил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

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