На Уралмаше и Эльмаше.

С карты Уралмаша и Эльмаша в 2018 году исчезнут 94 металлических гаража. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Согласно распоряжению главы райадминистрации Вячеслава Трапезникова, под "зачистку" подпадут улицы Красных Командиров, Хмелева, Павловская, Совхозная, Ползунова, перекресток улиц Шефской и Корепина, а также переулок Теплогорский.

В 2017 году с территории Орджоникидзевского района было вывезено 157 таких объектов, из них 120 — за счет средств городского бюджета, а 37 силами собственников после выдачи им предписаний.

В начале января 2018 года войну гаражам объявила и администрация Верх-Исетского района. Там планируется в течение года расстаться со 1613 гаражными объектами, в том числе и на улицах, соседствующих с "Екатеринбург Ареной", где летом 2018 года пройдет несколько игр чемпионата мира по футболу.

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