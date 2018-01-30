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Депутаты Асбеста намерены разобраться с источниками вони и пыли29 января в 17:36

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Обратившись в надзорные ведомства.

Депутаты думы Асбеста приняли решение обратиться в региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора с жалобами на пыль и дурной запах в городе. Об этом "Уралинформбюро" сообщила народная избранница Наталья Крылова.

"На совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и по ЖКХ в январе мы решили направить в ведомства запрос думы. Основной вопрос – это плохое качество атмосферного воздуха в городе. Необходимо выяснить, были ли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, в чем причина, кто является основным источником", - пояснила депутат гордумы.

По ее словам, проблема грязного воздуха не перестает беспокоить горожан. На следующий день после работы совместной комиссии состоялось заседание думы, куда с жалобами пришли многие местные жители. Однако глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова выразила сомнение в правдивости их слов.

"Она спросила, почему все активизировались только сейчас, если проблема была и раньше. Горожане ответили, что поднимали вопрос о грязном воздухе и в предыдущие годы – просто никто ничего не делал", - добавила Наталья Крылова.

В середине января 2018 года активисты из Асбеста записали и выложили в Сеть видео, на котором жители так называемого 67 квартала рассказывают о пыли и дурном запахе. По словам горожан, им стало тяжелее дышать после появления по соседству с жилыми домами завода от компании "Форэс", которая занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин – пропантов. Обеспокоенные экологической обстановкой местные жители обратились за помощью к муниципальным депутатам.

Стоит напомнить, что параллельно в борьбе за экологию дума Асбеста пытается запретить строительство вблизи города сурьмяного завода. Конфликт между местными парламентариями и представителями "Национальной сурьмяной компании" (НСК) дошел до Свердловского облсуда. Бизнесмены призвали к ответу администрацию муниципалитета. Поводом для разбирательства стали правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые летом 2017 года изменил прежний состав гордумы.

Поправки снизили допустимый класс опасности новых производств на определенных участках городского округа, что фактически поставило крест на возможности возведения в Асбесте химпредприятия из-за высокого класса опасности будущего производства.

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