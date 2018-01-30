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Екатеринбуржцам пригрозили "уголовкой" за обман при записи детей в школыСегодня в 08:56

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Вплоть до лишения свободы.

Родителям будущих екатеринбургских первоклассников напомнили об уголовной ответственности за махинации при записи детей в школы. Памятка об этом размещена на сайте администрации Орджоникидзевского района уральской столицы.

За предоставление подложных документов родители будут отвечать по 327-й статье УК РФ, максимальное наказание по которой – лишение свободы сроком до двух лет. За фиктивную регистрацию придется отвечать по ч.2 статьи 322 УК РФ, наказание по которой еще жестче - до трех лет лишения свободы.

При этом, как ранее отметила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, даже если родители отделались штрафом, у них будет судимость. А это уже может повлиять на дальнейшую судьбу их детей – они, например, не смогут устроиться на работу в органы власти.

На конец 2017 года в столице Урала было возбуждено 8 уголовных дел по фактам махинаций при записи детей в первые классы. По одному было вынесено решение. Родителя признали виновным и приговорили к штрафу в 15 000 рублей. Еще несколько десятков аналогичных дел находились на проверке в прокуратуре.

Запись детей в первые классы в Екатеринбурге стартует 1 февраля.

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