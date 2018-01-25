В ночь на 1 февраля.

Администрация Екатеринбурга за закрытыми дверями 23 января обсудила самый важный вопрос февраля - начало записи детей в первый класс. Традиционно эта процедура становится причиной скандалов в уральской столице. В лучшие школы города выстраивается очередь из претендентов, имеющих как постоянную, так и временную прописку в их округе. А сайт госуслуг, через который проводится электронная запись, в ночь на 1 февраля падает от перегрузки.

Никаких существенных изменений к лучшему в 2018 году ждать родителям первоклашек не приходится. Об этом можно судить по информации, полученной "Уралинформбюро" от участников совещания, среди которых были чиновники, прокуроры и общественники.

Временная прописка первоклассников уже несколько лет вызывает возмущение екатеринбургских родителей. Дети, фактически не живущие около элитных школ, "отбирают" часть мест у тех, кто прописан рядом постоянно. В 2017 году прокуратура возбудила 8 уголовных дел из-за махинаций родителей с регистрацией не по адресу постоянного проживания.

О своих подозрениях на фиктивную прописку первоклассников руководство школ теперь будет сообщать прокурорам, которые должны будут организовать проверку сигналов. Проблема в том, что зачисление первоклассников должно пройти в течение 7 дней после поступления соответствующего заявления в учебное заведение. Для прокурорской проверки "резиновых квартир" недели будет явно недостаточно.

По мнению прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, о появлениях подозрительных объектов недвижимости заранее должны сообщать органы УФМС, через которые проходит временная прописка. Но таких сигналов накануне 1 февраля явно не было.

Специалисты "Ростелекома" в ходе совещания сообщили о доумощнении канала связи с сайтом госуслуг, дополнительном оборудовании и проверках нагрузки. На что представитель комитета связи и информационных технологий мэрии Ирина Спитченко заметила, что "тестирование "Ростелекома" недостаточное, чтобы определить отказоустойчивость всех шагов системы, "Ростелеком" не в полной мере справляется с задачей".

От участников совещания поступило предложение штрафовать оператора связи за отсутствие доступа к порталу, но эта мера вряд ли поможет родителям екатеринбургской детворы, когда в ночь на 1 февраля они не смогут пробиться в школьные классы.

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