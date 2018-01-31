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Горобраз Екатеринбурга "согреет" родителей в очередях у школ30 января в 15:48

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1 февраля.

Екатеринбуржцев, ожидающих открытия приемных комиссий в школах утром 1 февраля, будут пускать внутрь помещений погреться. С просьбой "создать приемлемые условия" для родителей к руководству школ обратилась глава горобраза Екатерина Сибирцева.

1 февраля, в день начала подачи документов в первые классы, родители зачастую дежурят под дверями школ с ночи. В очереди встают люди, не имеющие доступа к интернету и порталу госуслуг. Приходят родители и после того, как сайт "падает". Но есть и те, кто спешит подать оригиналы документов после регистрации на портале.

"Как показывает практика, все эти очереди рассасываются к обеду. Совсем нет нужды дежурить с ночи. У тех, кто подал заявку на сайте госуслуг, есть пять дней, чтобы принести документы в школу. Ваша очередь не пропадет. Не нужно создавать ажиотаж", – рассказала "Уралинформбюро" Екатерина Сибирцева. Чиновник отметила, что мест в школах города хватит всем первоклассникам.

Стоит отметить, в Сургуте, где запись в первые классы стартовала 29 января, круглосуточно дежурить у школ начали за неделю до этого.

Ранее по теме:
Сургутяне неделю дежурили у элитных школ

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