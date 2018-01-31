Из-за аварии в Саранах.

Прокуратура Пермского края направила в следственные органы материалы о решении вопроса об уголовной оценке действий лиц, допустивших коммунальную аварию в поселке Сараны, где около 400 человек больше четырех суток сидели без тепла. Об этом сообщил "Уралинформбюро" зампрокурора Горнозаводского района Пермского края Евгений Ошеев.

В данный момент круг "ответственных лиц" конкретно не определен. Однако в кулуарной беседе представители прокуратуры дали понять, что речь идет об органах муниципальной власти и предприятии, отвечавшем за содержание сетей в Саранах.

Как следует из информации, размещенной на сайте губернатора Пермского края, 22 января в Саранах произошла разморозка системы отопления. В результате остановила работу котельная, а теплопроводы и батареи в жилых домах замерзли и лопнули, оставив без тепла 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживало свыше 400 человек. Кроме того, из-за холода в поселке закрылись детский сад и школа, а 11 домов остались без водоснабжения.

Сотрудники Региональной службы по тарифами Пермского края в беседе с "Уралинформбюро" раскрыли некоторые подробности этой истории. По их словам, администрация Горнозаводского района "приняла серию некорректных решений еще на стадии выхода котельной из строя".

"У них там случились перебои с подачей электроэнергии, и котельная встала, — пояснил представитель пермской РСТ. —За время простоя оборудование котельной замерзло, а когда ее стали запускать, вышла из строя одна из задвижек, а затем и вторая, в результате в системе упало давление и трубы перемерзли. Наш специалист, выехав на место аварии, предлагал провести слив системы, но руководители района не прислушались".

Аварию в Саранах ликвидировали, что называется, всем миром: 11 аварийных и 2 сварочные бригады из Перми, Березников, Лысьвы, Губахи и трех муниципальных районов — Чусовского, Гремячинского и Добрянского. Однако восстановить теплоснабжение поселка удалось лишь 26 января, причем для ускорения работ пришлось вводить режим ЧС во всем Горнозаводском районе. Жителей при этом эвакуировали в экстренно созданные пункты обогрева.

Руководство региона также обвинило власти Горнозаводского района в игнорировании рекомендаций специалистов службы по тарифам, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Кроме того, в круг потенциальных виновников инцидента может попасть и собственник вышедших из строя сетей, одно из ведущих горнодобывающих предприятий региона.

Какую статью Уголовного Кодекса РФ могут инкриминировать виновникам ЧП следственные органы, пока достоверно неизвестно. Не исключено, что это может быть статья 293 "Халатность". Она предусматривает в качестве наказания штраф в размере 120 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

В случае особо крупного ущерба сумма штрафа может увеличить до 500 тысяч рублей, срок обязательных работ — до 2 лет, а срок ареста — до 6 месяцев. Кроме того, лицо, признанное судом виновным в преступлении, может лишиться права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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