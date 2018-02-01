×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В наличии смога над Челябинском обвинили Юревича31 января в 18:37

  • Текст

Косвенно.

В загрязнении воздуха в Челябинске виновата плотная застройка. Высотки в микрорайонах "Парковый", Академ Riverside и жилые комплексы в Чурилово мешают городу "проветриваться". Об этом 31 января во время круглого стола в Общественной палате региона заявил вице-губернатор Сергей Сушков.

"Центр города не продувается из-за решений, принятых определенными руководителями", - отметил чиновник, намекая на бывшего главу Южного Урала Михаила Юревича, участвовавшего в запуске "высотных" строительных проектов.

Также в спертости воздуха, помимо автотранспорта и дымящих беспрестанно предприятий, по мнению Сушкова, виноваты эндогенные пожары, угольные котельные, некачественное топливо и городская свалка, передает "Уралинформбюро".

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах. Сейчас он находится за границей. На родине в отношении экс-губернатора возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере и подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина.

Ранее по теме:
Смог на Южном Урале довел Дубровского

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×