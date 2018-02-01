Косвенно.

В загрязнении воздуха в Челябинске виновата плотная застройка. Высотки в микрорайонах "Парковый", Академ Riverside и жилые комплексы в Чурилово мешают городу "проветриваться". Об этом 31 января во время круглого стола в Общественной палате региона заявил вице-губернатор Сергей Сушков.

"Центр города не продувается из-за решений, принятых определенными руководителями", - отметил чиновник, намекая на бывшего главу Южного Урала Михаила Юревича, участвовавшего в запуске "высотных" строительных проектов.

Также в спертости воздуха, помимо автотранспорта и дымящих беспрестанно предприятий, по мнению Сушкова, виноваты эндогенные пожары, угольные котельные, некачественное топливо и городская свалка, передает "Уралинформбюро".

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах. Сейчас он находится за границей. На родине в отношении экс-губернатора возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере и подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина.

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