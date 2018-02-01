Грядут тренировки по ЧС.

Чиновников Прикамья ожидают масштабные тренировки на случай возникновения чрезвычайных ситуацией в коммунальной сфере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Решение о проведении тренировок было принято 31 января на заседании краевого правительства. Поводом к нему стала крупная авария на тепловых сетях в поселке Сараны, случившаяся в 20-х числах января. Тогда из-за повреждения котельной и трубопроводов без тепла остались 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Кроме того, 11 домов остались без водоснабжения.

В восстановлении системы участвовали ведомства и организации всего региона, включая Региональную службу по тарифам, ГУ МЧС, пермский филиал ПАО "Т Плюс", коммунальные предприятия из Березников, Губахи, Лысьвы, Перми, Чусовского и Горнозаводского районов. Для ликвидации аварии специалистам в экстренном порядке пришлось перекладывать треть теплосетей поселка и практически все подводы к домам.

"Сейчас режим чрезвычайной ситуации снят, но нам нужно сделать выводы из случившегося. Эта ситуация показала, что ряд территорий оказался не готов к подобного рода происшествиям. Мы должны быть готовы к таким ЧП — зимний период в регионе долгий", — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По мнению руководства Региональной службы по тарифам, аварию в Горнозаводском районе во многом спровоцировали ошибочные действия администрации, которая приняла серию некорректных решений еще на стадии выхода котельной из строя.

"В момент возникновения аварии, 21 января, муниципалитет не запрашивал дополнительные силы и средства для устранения поломок и сообщал о благоприятном прогнозе восстановления работоспособности системы теплоснабжения. Руководством района не была оперативно организована работа по определению потребности в материалах и оборудования для устранения аварии", — резюмировал в ходе заседания руководитель РСГ Пермского края Антон Удальев

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", прокуратура Пермского края направила в следственные органы материалы о решении вопроса об уголовной оценке действий лиц, допустивших коммунальную аварию.

Во избежание подобных инцидентов впредь губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение министерству территориальной безопасности пополнить резервные ресурсы для возможности использования при ликвидации ЧС, организовать работу на договорной основе с ремонтными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также провести тренировку глав муниципальных районов и поселений по действиям при ЧС.

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