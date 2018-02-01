Хотят поменять удостоверения.

Появление в СМИ информации о грядущем введении экзамена на знание ПДД для водителей, срок действия удостоверений которых истекает, спровоцировал ажиотаж среди автовладельцев Свердловской области. Они массово обращаются в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, чтобы успеть заменить документы до того, как изменения вступят в силу, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального управления ведомства.

"За последние дни на 50% увеличилось количество водителей транспортных средств, желающих заменить свое водительское удостоверение и получить новое, сроком действия на 10 лет", - рассказали в УГИБДД.

Инициатива переэкзаменовки автомобилистов принадлежит Российскому Союзу автошкол. По мнению авторов, это снизит смертность на дорогах.

В ГИБДД подчеркивают, что предложение Союза "не рассматривается в настоящий момент ни на одном уровне издания нормативно-правовых актов и не включено в какой-либо законопроект".



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