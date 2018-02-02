Ради мундиаля.

Правительство Среднего Урала решило поддержать гостиницы "скидкой" на налоги. Постановление было принято на заседании 1 февраля.

"Документ был разработан в целях развития гостиничной инфраструктуры, укрепления имиджа Свердловской области в преддверии проведения ЧМ-2018 и подготовке к проведению выставки ЭКСПО-2025" – сообщил министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик.

Проект предусматривает введение пониженной ставки по налогу на имущество в размере 0,5% для гостиниц на пять лет. Получить льготы смогут лишь гостиницы, введенные в эксплуатацию после 31 декабря 2015 года, вложения в строительство или реконструкцию которых превысил более 1 миллиард рублей, и имеющие свидетельство о присвоении гостиницы звездной категории.

Недополученные доходы областного бюджета по прогнозам за пять лет составят 170 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

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