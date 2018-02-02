Деньги есть, специалистов нет.

Правительство Свердловской области готово заплатить по миллиону рублей 253 врачам, если те будут работать в сельскую местность. В прошлом году стимулирующие выплаты были расчитаны на 70 специалистов.

Еще по полмиллиона в бюджете на 2018 год заложено для 84 фельдшеров – на тех же условиях. Кроме того, 30 миллионов ежегодно область тратит на выплаты так называемых "подъемных". Об этом "Уралинформбюро" сообщил министра здравоохранения области Андрей Цветков.

Все меры принимаются, чтобы побороть существенный дефицит медицинских кадров в области. Сейчас Средний Урал нуждается в 600 врачах.

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