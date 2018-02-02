Четверть школ Екатеринбург не принимает первоклассниковСегодня в 11:18
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Места закончились.
40 школ столицы Урала уже распределили свои места в первых классах. Об этом "Уралинформбюро" сообщила глава горобраза Екатерина Сибирцева.
"Места быстро закончились в школах №№ 16, 19. 23-я школа будет открывать дополнительные места, хотя там уже набрано 12 классов. Традиционно большим спросом пользуется 69-я школа, потому что в центральном микрорайоне она фактически единственная принимает в первые классы. Гимназия №35 также востребована, потому что в Пионерском районе тоже дефицит учебных мест", – рассказала чиновник.
На утро 2 февраля екатеринбуржцы различными способами подали около 13 500 заявлений в школы. Всего в первые классы осенью 2018 года должны пойти 19 500 екатеринбуржцев.
Стоит напомнить, что в первый час суток 1 февраля горожане при подачи заявлений на запись детей в школы столкнулись с традиционной проблемой – портал госулуг "лег". Неработавший сайт специалисты объяснили техническим сбоем.
"На региональном уровне услуга работала исправно. Сбой произошел на самом портале, на федеральном уровне. В течение часа пользователи не могли отправить заявление. В связи с этим будет проведено расследование", – сообщил главный специалист департамента прикладных проектов уральского филиала "Ростелекома" Игорь Рагулин.
В первые пять минут нормальной работы портала было подано более 2 000 заявлений. Этим специалист "Ростелекома" объяснил "странности" с очередями в некоторые школы. Люди, подавшие заявление в первые минуты работы сайта, оказывались сотыми в списке в конкретную школу. За ночь через портал поступило около 7 000 заявлений, это в два раза больше, чем в прошлом году.
По мнению Екатерины Сибирцевой, чтобы не создавать нагрузку на сайт и регулировать запись, необходимо разводить потоки граждан по времени. "В первую очередь места должны получать льготники, потом, возможно, стоит развести людей с временной и постоянной пропиской", - сообщила глава горобраза.
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