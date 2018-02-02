В середине февраля его ждет суд.

Владельцем малахитовой полусферы, которая не первый год "дрейфует" в главном пруду Екатеринбурга, оказался главный инженер скандально известной корпорации "Лаванг" Андрей Горнадуд. Фирма специализировалась на производстве и продаже купольных домов. Здания-полусферы некоторое время считались палочкой-выручалочкой на рынке жилья. Но после скандала с домом для водителя ЕМУП ТТУ, о чем подробно писало "Уралинформбюро", бизнес "заглох".

С непонятным водным объектом на акватории пруда много лет боролся депутат гордумы уральской столицы Константин Киселев. В конце ноября 2017 года он отправил запросы в различные ведомства, среди которых ГИМС, ФСБ, МВД и прокуратура. Но собственника зеленого шатра никто установить тогда не смог.

Позже владельца полусферы "разыскала" мэрия. А минприроды Свердловской области подало против Горнадуда иск в суд. На 15 февраля назначено первое предварительное слушание по этому делу, сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

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