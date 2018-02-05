Из-за непогоды в Москве.

Непогода в Москве внесла коррективы в расписание аэропортов по всей стране. В выходные из-за метели и снегопада в трех столичных авиаузлах было задержано более 200 авиарейсов. В частности, 4 февраля "Аэрофлотом" были отменены вылеты из Челябинска в Шереметьево, а оттуда - в Сургут. 5 февраля из этой же авиагавани были отменены ночные и утренние рейсы в Екатеринбург и Сургут - SU1417 и SU1511.

С утра пермяков из Москвы не могут дождаться родственники в аэропорту Большое Савино – в авиагавань с опозданием должны прилететь сразу три рейса из Шереметьево. Планируется, что лайнер Nordwind приземлится в аэропорту в 11.55 вместо 4.00, "Аэрофлота" - в 12.05 вместо 5.35 и 12.20 вместо 12.00. Задержаны и обратные вылеты.

Потомиться сегодня в московском аэропорту пришлось и тюменцам. По данным онлайн-табло, борт "Аэрофлота" из Шереметьево приземлится в авиагавани только в 9.55 вместо запланированных 6.25.

"Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы. Все клиенты компании оповещаются через колл-центр, а прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.



Как пилотам приходилось в выходные сажать самолеты в московских аэропортах

Видео: группа Авиация| Самолет | Авиакатастрофы | Космос | ВКС / vk.com

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