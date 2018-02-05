Предложениями по благоустройству.

В муниципалитетах Свердловской области открыто 646 стационарных и более 200 передвижных пунктов для голосования по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Сбор предложений от жителей региона идет уже вторую неделю. За это время свою позицию озвучили более 127 тысяч свердловчан, оставив свои предложения на сайтах органов местного самоуправления и в официальных группах администраций в социальных сетях.

Стоит напомнить, что национальный проект по формированию комфортной городской среды, созданию в населенных пунктах России современной и доступной инфраструктуры для досуга и отдыха жителей инициирован главой государства Владимиром Путиным. К 2022 году в регионах страны планируется благоустроить более 60% дворов и самые популярные общегородские пространства.

В перечень муниципалитетов Среднего Урала , в которых проводится рейтинговое голосование по благоустройству общественных пространств, вошло 47 с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Среди них есть и крупные города: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург.

В список площадок Екатеринбурга, предложенных к благоустройству, вошли набережная Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО, сквер у Оперного театра, береговая линия Городского пруда и реки Ольховки, квартал, ограниченный переулками Банковским, Театральным, площадью 1905 года и улицей Февральской революции, парки имени XXII Партсъезда и Зеленая роща, а также сквер имени Попова.

С 5 февраля жители Екатеринбурга также имеют возможность осуществить свой выбор не только на сайте мэрии, но и на специально оборудованных пунктах для голосования - в ТЦ "Мегаполис", "Карнавал", "Гринвич", "Глобус" и "Радуга-парк". Они будут работать до 9 февраля.

Общественное обсуждение проектов благоустройства, вышедших в финал рейтингового голосования, пройдет 22 февраля. Само же рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих первоочередной реализации, состоится 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, непосредственно на избирательных участках.

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