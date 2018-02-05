Свердловчане бомбардируют сайты и торговые центрыСегодня в 14:11
- Текст
Предложениями по благоустройству.
В муниципалитетах Свердловской области открыто 646 стационарных и более 200 передвижных пунктов для голосования по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
Сбор предложений от жителей региона идет уже вторую неделю. За это время свою позицию озвучили более 127 тысяч свердловчан, оставив свои предложения на сайтах органов местного самоуправления и в официальных группах администраций в социальных сетях.
Стоит напомнить, что национальный проект по формированию комфортной городской среды, созданию в населенных пунктах России современной и доступной инфраструктуры для досуга и отдыха жителей инициирован главой государства Владимиром Путиным. К 2022 году в регионах страны планируется благоустроить более 60% дворов и самые популярные общегородские пространства.
В перечень муниципалитетов Среднего Урала , в которых проводится рейтинговое голосование по благоустройству общественных пространств, вошло 47 с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Среди них есть и крупные города: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург.
В список площадок Екатеринбурга, предложенных к благоустройству, вошли набережная Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО, сквер у Оперного театра, береговая линия Городского пруда и реки Ольховки, квартал, ограниченный переулками Банковским, Театральным, площадью 1905 года и улицей Февральской революции, парки имени XXII Партсъезда и Зеленая роща, а также сквер имени Попова.
С 5 февраля жители Екатеринбурга также имеют возможность осуществить свой выбор не только на сайте мэрии, но и на специально оборудованных пунктах для голосования - в ТЦ "Мегаполис", "Карнавал", "Гринвич", "Глобус" и "Радуга-парк". Они будут работать до 9 февраля.
Общественное обсуждение проектов благоустройства, вышедших в финал рейтингового голосования, пройдет 22 февраля. Само же рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих первоочередной реализации, состоится 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, непосредственно на избирательных участках.
Ранее по теме:
Свердловчане проголосуют за приоритетные объекты благоустройства
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:00
Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в конце февраля
На бой Сергея Харитонова.Сегодня в 19:47
45 школ столицы Урала больше не берут первоклассников
Лимит исчерпан.Сегодня в 19:32
"Нейтральным" россиянам МОК отвел место рядом с Узбекистаном
И Австрией.Сегодня в 18:51
В Японии военный вертолет рухнул вблизи со школой
Один человек погиб.Сегодня в 18:44
Преподавателя тюменского вуза подозревают в торговле оценками
За экзамены и курсовые.Сегодня в 18:39
В Екатеринбурге из-за школяров серьезно превышен эпидпорог по ОРВИ
Ситуация по области - в пределах нормы.Сегодня в 18:26
На Южном Урале угонщики избили до смерти свидетеля преступления
Им вынесли приговор.Сегодня в 18:23
Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
На 2018 год.Сегодня в 18:18
Три метра до нефтепровода: банда из Приангарья 2 года копала тоннель к трубе
Вручную.Сегодня в 18:07
Виновников "пьяных" ДТП лишат авто
Если разрешит Госдума РФ.Сегодня в 18:03
Предполагаемого лидера "черных" похоронщиков выпустили на свободу в Екатеринбурге
Под залог.Сегодня в 17:56
СибНИА готов раз и навсего закрыть свой авиационный учебный центр
По требованию прокуратуры.Сегодня в 17:40
Суд не вернул детей Юлии Савиновских
Несмотря на вменяемость.Сегодня в 17:26
Риелтор облапошила екатеринбуржцев на 12,7 миллиона рублей
Обещая дешевые квартиры.Сегодня в 16:57
Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
И их конкуренты из 10 стран мира.
Главные новости
- Сегодня в 18:23Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
- Сегодня в 17:40Суд не вернул детей Юлии Савиновских
- Сегодня в 16:57Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
- Сегодня в 16:15Церемония открытия ОИ-2018: где и во сколько смотреть
- Сегодня в 15:16Клиентов свердловских МФЦ поделили на избирателей и "остальных"
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.