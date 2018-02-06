На зачисление в школу.

Зачисление в школы Екатеринбурга остается головной болью родителей будущих первоклассников. В редакцию "Уралинформбюро" обратилась местная жительница Евгения, которая оформляла заявление через Многофункциональный центр (МФЦ).

На официальном сайте администрации уральской столицы в разделе для родителей значится, что заявление на зачисление детей в первые классы можно подать непосредственно в школу, а также через МФЦ, откуда документы будут доставлены курьером в учебное заведение.

"Эту информацию мне подтвердили на "горячей линии", организованной для родителей первоклассников, - рассказала Евгения. - Так как график работы приемной комиссии школы совпадает с графиком моей работы, я подала документы во внерабочее время через МФЦ. Тогда же оператор призналась, что в этом году они впервые оказывают такую услугу".

Проблемы начались через пару дней. "Из школы мне позвонили и сказали, чтобы я срочно пришла и написала заявление, потому что они не знают, что делать с моим ребенком. Якобы мест в первые классы почти не осталось, а он "висит". Но я вроде бы все сделала по правилам, установленным администрацией, и размещенным на официальном портале", - недоумевает екатеринбурженка.

Зачислили ее сына только после "контрольного" звонка в управление образования Чкаловского района. Там пояснили, что такая ситуация возникла из-за того, что в МФЦ родители подписывают заявление другого образца - отличного от установленного в учебных заведениях. И родителям, которые воспользовались услугами МФЦ, все равно придется появиться в школе, чтобы поставить подпись под "правильным" документом.

"Ситуация абсурдная. Тратятся бюджетные деньги для того, чтобы расширить круг оказываемых электронных услуг, но в результате население не может их получить из-за несогласованности действий чиновников", - заключила Евгения.

Запись детей в первые классы в Екатеринбурге ежегодно превращается в квест для родителей. Первым его этапом в 2018-м стало дождаться, когда "отвиснет" сайт госулуг.

На сегодняшний день 45 из 163 школ столицы Урала уже распределили места в первых классах. Всего в школу осенью нынешнего года должны пойти 19 500 юных екатеринбуржцев.