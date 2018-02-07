Из Шереметьево.

7 февраля авиакомпания "Аэрофлот" отменила пять вечерних рейсов на Урал и Прикамье из московского аэропорта Шереметьево.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, в Кольцово сегодня не прибудет самолет рейсом SU1406 (время отправления из Москвы - 21.00), в Рощино – лайнер рейсом SU1502 (время отправления - 23.45), в Большое Савино – борт рейсом SU1204 (время отправления - 18.00).

Также не приземлится в Сургуте самолет рейсом SU1510 с временем отправления из Москвы в 22.05, а в Нижневартовске – борт рейсом SU1646 (время отправления – 23.10).

Как пояснили в авиакомпании, отмена московских рейсов на Урал и Прикамье связана с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах во время неблагоприятных метеоусловий в минувшие выходные.

Стоит отметить, что в уик-энд в российской столице выпало рекордное количество осадков (в первые сутки - 64% от нормы). В трех столичных авиаузлах было задержано более 200 авиарейсов, в том числе на Урал и в Прикамье.

Ранее по теме:

Пермяки и уральцы застряли в Шереметьево