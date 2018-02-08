Эксперт оценил последствия малоснежной уральской зимыСегодня в 08:38
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И дал советы садоводам.
Малоснежная уральская зима скажется на насекомых, многолетних растениях и озимых зерновых культурах. Об этом "Уралинформбюро" рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.
Агроном советует уже сейчас отгрести снег с обочин и садовых сооружений и забросать им многолетние культуры, включая плодовые и ягодные растения. Каждый сантиметр снега несет около 10 градусов тепла. Под снежной подушкой растения можно присыпать опилом, торфом, ветками, тем самым надежно защитить их от холода.
Садоводам также рекомендуется как можно раньше весной пролить все многолетние культуры, включая деревья и кустарники, для того чтобы почва хорошо напиталась влагой, и на растения как можно меньше повлияли последствия малоснежной зимы.
Есть и хорошие новости: ученые прогнозируют замерзание тли, колорадского жука и прочих садовых вредителей. С другой стороны, в равной степени пострадают и положительные насекомые.
В этом году придется пошевелиться и аграриям и быстрее закончить посевную кампанию.
Зима 2017-2018 выдалась аномально малоснежной. В Екатеринбурге снежный покров не превышает 15 сантиметров, в области 25-30 сантиметров. Как сообщало "Уралинформбюро" ранее, январь этого года стал самым малоснежным за последние пять лет. Кроме неурожая озимых, Среднему Уралу грозит также низкая наполняемость водоемов.
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