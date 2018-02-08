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Екатеринбуржцев предлагают "пустить" по воздухуСегодня в 13:53

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Ради экономии.

Власти Екатеринбурга рассматривают возможность запуска в столице Урала нового транспорта – на "струне". Проект SkyWay разработан белорусской компанией.

Как сообщил "Уралинформбюро" координатор проекта по Уральскому региону Аркадий Бирюков, внедрение струнного транспорта обсуждалось на недавнем заседании Общественной палаты Свердловской области и на встрече с главой горадминистрации Александром Якобом. Последний выразил желание увидеть, как работает транспорт будущего в испытательном "ЭкоТехноПарке" SkyWay в Белоруссии. Дата визита Якоба пока не назначена, но не исключено, что произойдет это в самое ближайшее время.

По мнению разработчиков SkyWay, новый вид транспорта очень выручит столицу Урала во время всемирной выставки ЭКСПО-2025, если город выиграет право на ее проведение. "Сейчас, по тем данным, которые имеются, в некоторые дни всемирную выставку будут посещать до 400 тысяч человек. Поэтому без метро на ВИЗе все просто-напросто встанет. Там сейчас одна трамвайная линия и автобусы. И все", - отметил Бирюков.

К тому же строительство "струнной" ветки в 25 раз дешевле, чем возведение новой ветки подземки. "Сейчас, по оценкам специалистов, чтобы построить вторую ветку метро в Екатеринбурге необходимо от 60 до 90 миллиардов рублей. В нашем варианте - это 6,7 миллиарда рублей", - пояснил собеседник агентства.


Видео: SkyWay / youtube.com

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