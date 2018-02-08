Ему же встречать комиссию FIFA.

Базовым учреждением для оказания медпомощи иностранным гостям Екатеринбурга в период проведения чемпионата мира по футболу станет Свердловская областная клиническая больницы №1. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения региона Андрей Цветков, передает "Уралинформбюро".

По словам главы ведомства, к приезду комиссии Международной федерации футбола (FIFA), который запланирован на конец марта, в медучреждении будут завершены ремонты, также планируется некоторое переоснащение СОКБ №1.

Примечательно, что клиникой с недавнего времени руководит предшественник Цветкова на посту министра Игорь Трофимов.

Кроме того, нынешний глава минздрава подчеркнул, что на время мундиаля все медики Екатеринбурга перейдут на усиленный режим работы. Помощь им будут оказывать волонтеры и бригады Центра медицины катастроф.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.