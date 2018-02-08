Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественникуСегодня в 19:30
- Текст
Ему же встречать комиссию FIFA.
Базовым учреждением для оказания медпомощи иностранным гостям Екатеринбурга в период проведения чемпионата мира по футболу станет Свердловская областная клиническая больницы №1. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения региона Андрей Цветков, передает "Уралинформбюро".
По словам главы ведомства, к приезду комиссии Международной федерации футбола (FIFA), который запланирован на конец марта, в медучреждении будут завершены ремонты, также планируется некоторое переоснащение СОКБ №1.
Примечательно, что клиникой с недавнего времени руководит предшественник Цветкова на посту министра Игорь Трофимов.
Кроме того, нынешний глава минздрава подчеркнул, что на время мундиаля все медики Екатеринбурга перейдут на усиленный режим работы. Помощь им будут оказывать волонтеры и бригады Центра медицины катастроф.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:59
МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
Нынешнее наказание не пугает автомобилистов.Сегодня в 19:40
Толстосумов обложат повышенной ставкой НДФЛ
Если одобрит Госдума.Сегодня в 19:30
Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
Ему же встречать комиссию FIFA.Сегодня в 19:08
Бизнесмен из Кушвы отделался штрафом за многомилионный долг перед работниками
Успел его выплатить.Сегодня в 19:04
Болельщики сборной РФ дали световой "отпор" WADA
В Канаде.Сегодня в 18:53
WhatsApp запустит собственную платежную систему
Не для всех.Сегодня в 18:24
Мундиаль отсрочил даты выпускных в Екатеринбурге
Аттестаты школьники получат после ЧМ.Сегодня в 17:47
В сургутском спорткомплексе зарезали посетителя
Подозреваемый задержан.Сегодня в 17:45
"Крестный отец" Брандо имел сексуальную связь с комиком
В кокаиновом угаре 70-х.Сегодня в 17:35
Пенсионер требует с дорожников Екатеринбурга миллион из-за ямы
В которую упал с велосипеда.Сегодня в 17:20
Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
В случившемся разберется прокуратура.Сегодня в 17:11
"АльфаСтрахование" передало в полицию 1627 заявлений о мошенничестве
Каждое десятое стало поводом для уголовного дела.Сегодня в 16:47
Ученица пермской школы отправила шесть одноклассников в больницу
Распылив духи в кабинете.Сегодня в 16:43
Техническое творчество сотрудников помогает "РН-Пурнефтегазу"
Экономить миллионы.Сегодня в 16:28
Собственники жилья возьмут в осаду отделы полиции
Ради регистрации болельщиков.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- Сегодня в 19:59МВД предлагает карать за повторную пьяную езду в два раза жестче
- Сегодня в 19:30Глава свердловского минздрава доверил больных гостей ЧМ-2018 предшественнику
- Сегодня в 17:20Свердловчанка обвинила врачей в гибели ее нерожденного ребенка
- Сегодня в 16:26Поколение "пенсион" считает баллы
- Сегодня в 16:07Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.