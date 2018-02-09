Тестовым взрывом.

Вечером 8 февраля жителей Екатеринбурга напугал сильный хлопок в районе недостроенной телебашни. Как сообщают пользователи группы "Инцидент.Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте", после взрыва с верхушки башни полетели осколки бетона размером до 2-3 сантиметра. В пресс-службе УГМК, куда корреспондент "Уралинформбюро" обратился за разъяснением инцидента, опровергли факт разлета осколков.

"Вчера во время, установленное законодательством, в соответствии с требованиями техники безопасности аттестованными специалистами компании-подрядчика (АО "Р.В.С." – прим. ред.) проводились работы внутри недостроенной телебашни, — пояснили представители УГМК. — В рамках подготовительных работ к демонтажу объекта был заложен тестовый заряд. Никакой опасности для зданий и людей эти работы не представляли".

Сотрудники пресс-службы отказались назвать точную дату демонтажа телебашни, сославшись на отсутствие информации по данному вопросу.

Согласно планам УГМК (собственника земельного участка под башней) самый знаменитый недострой Екатеринбурга будет уничтожен с помощью технологии "направленного обрушения" до 15 апреля 2018 года.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", работы будут вестись в два этапа: в зимний период и в апреле. При этом руководство "Р.В.С." обещало, что для обеспечения безопасности горожан площадка башни будет оцеплена по широкому периметру. После взрыва башня упадет на специально подложенную под нее демпферную подушку, сделанную из насыпного грунта.

Стоит напомнить, что в июле 2017 года депутаты областного Заксобрания одобрили передачу телебашни и земельного участка под ней в качестве взноса в уставной капитал АО "Ледовая арена" для строительства на этом участке одноименного спортивного сооружения на 15 тысяч зрителей.

В декабре 2017 года архитектурная общественность уральской столицы обратились к руководству УГМК-холдинга с просьбой сохранить недостроенную телебашню и рассмотреть альтернативные варианты размещения Ледовой арены.

Между тем, опрошенные агентством эксперты сомневаются, что площадка по соседству с екатеринбургским цирком будет использоваться для строительства Ледовой арены. Дело в том, что участок под телебашней в два раза меньше по нижней норме площади, чем требуется для такого сооружения по нормативам СНиП. Он составляет всего 4,7 гектара, в то время как для возведения спортивной арены на 15 тысяч зрителей требуется как минимум 13,5 га.

Кроме того, под такой мега-объект потребуется подземный паркинг вместимостью не менее 2100 машиномест. "При расчетной стоимости строительства одного парковочного места в крытом паркинге 300 тысяч рублей за машиноместо это потребует 600 миллионов рублей дополнительных затрат", — заявили ранее в беседе с "Уралинформбюро" аналитики компании "Эксперт-Девелопмент".

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