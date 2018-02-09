Из-за проблем с бизнесом.

Блогер Руслан Соколовский, прославившийся ловлей покемонов в Храме-на-Крови, заявил, что планирует отказаться от гражданства Российской Федерации, как только истечет его условный срок. По словам молодого человека, это связано с проблемами с регистрацией фирмы, передает "Уралинформбюро".

"Готовились получить порядка полумиллиона долларов инвестиций под BitJournal и с этой целью сделали Inc в Сент-Китс. В итоге РФ запрещает мне регистрацию фирмы. Эту проблему мы все равно решим, но как только закончится мой срок, я откажусь от российского гражданства навсегда", – написал Соколовский на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, что условный срок блогера, осужденного за оскорбление чувств верующих, истечет в конце 2019 года (в мае 2017-го Соколовский получил 3,5 года условно, однако позднее наказание сократили до 2,3 года). Испытательный срок, при этом, составляет три года.

Возможно, Соколовский планирует стать гражданином Сент-Китс, также как и основатель соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров. Паспорт этой страны обойдется в 250 000 долларов.

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