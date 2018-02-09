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В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140Сегодня в 16:31

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После обеда от "Золушки".

В Екатеринбурге за медицинской помощью обратились учащиеся школы №140. На боль в животе, рвоту и недомогание жаловались девять учеников младших классов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Руководство школы ввело карантин с 9 по 15 февраля. За это время в здании проведут дезинфекцию, а специалисты установят причины отравления детей. Обучение школьников будет проходить дистанционно.

Организацией питания в школе занималось скандально известное МУП "Золушка". На совести сотрудника предприятия отравление 28 человек в школе №64. В школе №74, где за питание также отвечала "Золушка", отравились 17 человек, но результаты проверки пока не названы. В школе №16 сотрудница МУПа накладывала салат детям голыми руками. Предприятие уже проверяли силовики в связи с подозрением на мошенничество главного бухгалтера.

Прокуратура проводит свою проверку.

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