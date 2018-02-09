Норовирусом.

Стала известна причина заболевания школьников в екатеринбургской школе №64. Неделей ранее 28 человек заразились норовирусом от сотрудника пищеблока. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За приготовление пищи в школе отвечает МУП "Золушка". Известно, что в то же время на здоровье жаловались ученики школы №74, где за питание также отвечает МУП. Там отравились 17 человек. Результата проверки по этой школе пока нет. Ранее сотрудницу "Золушки" в столовой школы №16 застали накладывающей салат ученикам голыми руками.

6 февраля в офис МУПа нагрянули силовики. Однако проверка с норовирусом не связана. Бухгалтера "Золушки" заподозрили в мошенничестве.

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