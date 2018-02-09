Эпидемия пока не началась.

В Екатеринбурге и Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями – острыми респираторными и кишечными.

На этой неделе острые респираторные инфекции отправили к врачам 23,6 тысячи свердловчан (на 5% выше уровня прошлой недели). В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ составила 10,7 тысячи случаев (+10%). Кишечные инфекции подхватили 984 жителя области (+4%) и 351 екатеринбуржцев (+6%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в уральской столице зарегистрировано массовое заболевание школьников. Ученики СОШ №140 обратились за помощью к медикам с симптомами, указывающими на кишечную инфекцию.

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