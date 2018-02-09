×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале растет количество заболевших ОКИ и ОРВИСегодня в 19:05

  • Текст

Эпидемия пока не началась.

В Екатеринбурге и Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями – острыми респираторными и кишечными.

На этой неделе острые респираторные инфекции отправили к врачам 23,6 тысячи свердловчан (на 5% выше уровня прошлой недели). В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ составила 10,7 тысячи случаев (+10%). Кишечные инфекции подхватили 984 жителя области (+4%) и 351 екатеринбуржцев (+6%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в уральской столице зарегистрировано массовое заболевание школьников. Ученики СОШ №140 обратились за помощью к медикам с симптомами, указывающими на кишечную инфекцию.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×