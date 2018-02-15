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Екатеринбург 18 марта проголосует за благоустройство14 февраля в 18:48

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Кандидаты - набережная Исети, Зеленая роща и сквер за Оперным театром.

18 марта 2018 года екатеринбуржцам, помимо главы государства, предстоит выбрать территорию для благоустройства. В бюллетень для рейтингового голосования муниципальная межведомственная комиссия намерена включить такие варианты, как набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, набережная Исети от Малышева до Куйбышева, сквер у здания Оперного театра и парк Зеленая роща.

Именно эти локации набрали больше всего голосов в ходе опроса горожан. Сбор предложений велся в пяти крупных торгово-развлекательных центрах в разных районах уральской столицы, на главном региональном старте "Лыжни России" на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и на официальном портале города.

Свое мнение высказали 9 256 человек, в том числе 3 422 - онлайн). Всего было собрано 20 549 предложений и 189 альтернативных вариантов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Ознакомиться с проектами, вынесенными на голосование, можно на официальном портале Екатеринбурга, а также 18 марта 2018 года на избирательных участках.

При этом победители "определены" заранее. В планах мэрии на текущий год значится организация конкурсов на разработку двух проектов благоустройства набережной реки Исети на участке от Малышева до Куйбышева (включая ремонт моста), а также сквера у Оперного театра.

Ранее по теме:
Мэрия Екатеринбурга "проголосовала" за набережную и сквер у Оперного

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