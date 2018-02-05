Мэрия Екатеринбурга "проголосовала" за набережную и сквер у ОперногоСегодня в 15:05
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Запланировав аукционы по этим площадкам.
Мэрия Екатеринбурга собирается в 2018 году потратить свыше 2,5 миллиардов рублей на благоустройство городских территорий — включая ремонт дорог общего пользования, строительство сетей уличного освещения, рекультивацию земель под полигонами ТБО и борьбу с гололедом. Аукциона размещены на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно карточке плана закупок, муниципалитет проведет в 2018 году порядка 40 аукционов по поиску подрядчиков для благоустроительных работ. Львиная доля зарезервированных под эти цели денег (1,7 миллиарда рублей) уйдет на дорожный ремонт. Сами же ремонтные работы планируется разбить на три этапа: 2018, 2019 и 2020 годы.
Среди объектов УДС, намеченных к апгрейду в 2018-19 годах, — путепровод на пересечении улицы Луганской и Объездной автодороги и улица Металлургов от торгового комплекса "Новомосковский" до перспективной улицы Западной. Кроме того, на дублере Сибирского тракта в районе переулка Кустового будет построен надземный пешеходный переход.
Немалая сумма ( порядка 295 миллионов рублей) заложена под аукцион по приобретению коммунально-уборочной техники в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году
Кроме того, будут проведены конкурсы по разработке проектов и строительству сетей уличного освещения. Развеять таким образом тьму планируется над улицами Гражданской (район Завокзальный), Одинарка (микрорайон Заречный), Хвойной (микрорайон Компрессорный), Вишневой, Кишиневской и Червоной (микрорайон Сортировка), Енисейской (микрорайон Семь Ключей), а также на аллее от улицы 8 Марта до КРК "Уралец".
Стоит отметить, что в планах мэрии на 2018 год значится организация конкурсов на разработку двух проектов благоустройства общественных пространств: набережной реки Исети на участке от Малышева до Куйбышева (включая ремонт моста), а также сквера перед Оперным театром.
Эти две площадки занесены в реестр территорий, предложенных горожанам для рейтингового голосования. Кроме них в "голосовательный" список также попали береговая линия Городского пруда и реки Ольховки, квартал, ограниченный переулками Банковским, Театральным, площадью 1905 года и улицей Февральской революции, парки имени XXII Партсъезда и Зеленая роща, сквер имени Попова.
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