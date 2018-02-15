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В России изменились правила прохождения техосмотраСегодня в 09:54

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Требования стали жестче.

Техосмотр транспортных средств в России отныне будет проводиться по-новому. Правительство России внесло коррективы в правила прохождения данной процедуры, утвержденные в 2011 году, передает "Уралинформбюро".

В частности, по новой редакции не допускается монтаж шипованной резины на часть колес автомобиля и подтекание рабочей жидкости в гидроусилителе руля.

Правилами запрещены демонтаж и последующая замена предусмотренных производителем стеклоочистителей и стеклоомывателей и установка деформированных деталей в рулевой механизм.

Помимо этого, по новой редакции все транспортные средства, проходящие техосмотр, должны быть укомплектованы огнетушителями, знаками аварийной остановки и аптечками.

Ранее стало известно о том, что государство намерено ужесточить правила работы операторов ТО. Процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, а запись загружаться в централизованную базу ЕАИСТО. За мошенничество с диагностическими картами экспертов ТО будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной. "Присматривать" за операторами техосмотра будет Ространснадзор.

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