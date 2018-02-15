Жалобы даже не передали.

Президиум Верховного суда РФ не будет пересматривать приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому. Судья отказался передать жалобу на приговор Верх-Исетского суда Екатеринбурга для рассмотрения, сообщает РАПСИ со ссылкой на представителя суда.

До этого президиум Свердловского областного суда также не нашел оснований для пересмотра приговора. Нарушений материального и процессуального прав, о которых заявлял адвокат покемонолова, в материалах не обнаружили.

Руслан Соколовский в мае 2017 года получил 2 года и 3 месяца условно за девять эпизодов возбуждения ненависти либо вражды по религиозному признаку, семь эпизодов оскорбления чувств верующих. Изначально блогер получил 3,5 года условно, так как его обвинили еще и в незаконном обороте технических средств для негласного получения информации. Но впоследствии это обвинение из приговора исключили., передает "Уралинформбюро".

Уголовное дело против Соколовского возбудили после публикации видео, в котором блогер играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови. В ходе следствия эксперты рассмотрели и другие видеоролики молодого человека, где нашли оскорбление религиозных чувств верующих и унижение достоинства определённой социальной группы.

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