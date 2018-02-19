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Асбестовцы закидали министра СмирноваСегодня в 15:22

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Предложениями по благоустройству.

С выбором общественных территорий для их благоустройства определилось более полумиллиона свердловчан. Самыми активными в рейтинговом голосовании оказались жители Асбеста, Верхнесалдинского ГО и Ирбитского района, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Многие жители Асбеста голосовали сразу на нескольких участках: по месту жительства, учебы и работы, а также на крупных массовых мероприятиях. В результате, количество поступивших предложений составило 93 618, или почти 140% от общей численности асбестовцев.

Вторую строчку в рейтинге с показателем 27 310 голосов (59,7% от численности населения) занял Верхнесалдинский городской округ. Третье место у Ирбитского района ¬ 16 825 предложений (58,7% от численности населения). Хорошую активность показали жители Алапаевского района, Тугулымского ГО, городов Новая Ляля, Полевской и Сухой Лог.

"Особенно хочется отметить небольшие муниципалитеты. Как правило, это дотационные, не избалованные большими деньгами территории, и участие в госпрограмме для них – это реальная финансовая поддержка, возможность сделать свои населенные пункты лучше, красивей, уютней", - напомнил, подводя итоги первого этапа голосования куратор акции, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Рейтинговое голосование жителей Среднего Урала по выбору приоритетных общественных территорий стартовало в середине января 2018 года. Для этого в 47 муниципалитетах Свердловской области было открыто 646 стационарных и более 200 передвижных пунктов.

В Екатеринбурге в финал голосования вышли четыре общественных территории: набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, набережная Исети от Малышева до Куйбышева, сквер у Оперного театра и парк Зеленая роща.

Общественное обсуждение проектов-победителей пройдет 22 февраля. Какой из них в итоге получит первое место, выяснится 18 марта - в день выборов президента России на избирательных участках.

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