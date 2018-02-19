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В Екатеринбурге множатся "уголовки" из-за борьбы за место в 1 классахСегодня в 15:51

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Элитных школ.

В Екатеринбурге прокурорские проверки завершились возбуждением новых уголовных дел в отношении родителей будущих первоклассников. Им грозит наказание за подделку документов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Установлено, что 1 февраля две мамы ради зачисления своих сыновей в школу №129 предоставили фальшивые свидетельства о регистрации детей на территории района. 2 февраля аналогичным образом поступил отец будущей первоклассницы, желавший отдать свою дочь учиться в гимназию №155. Ранее под "уголовку" попал родитель, бьющийся за место в гимназии №70. В 2017-м прокуратура возбудила восемь уголовных дел по фактам махинаций при записи детей в первые классы. Санкция вменяемой нарушителям статьи предусматривает штраф до 80 000 рублей или исправительные работы до двух лет.

Стоит отметить, что в этом году за подлинностью предоставляемых при зачислении в школы документов следят особенно тщательно. При любых подозрениях директора учебных заведений обязаны сообщать в надзорное ведомство.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге обман ради места в школе обернулся "уголовкой"

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