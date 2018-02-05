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В Екатеринбурге обман ради места в школе обернулся "уголовкой"Сегодня в 14:56

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Родитель подделал прописку.

В столице Урала возбуждено уголовное дело из-за поддельной регистрации при записи ребенка в первый класс. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Родитель хотел записать ребенка в гимназию №70. 1 февраля 2018 года он предоставил свидетельство о временной регистрации сына в квартире на территории района. Но по данным "Центра муниципальных услуг", по адресу из документа сведений о регистрации ребенка нет. Собственник квартиры пояснил, что ни родитель, ни мальчик в квартире никогда не проживали и не были зарегистрированы.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. По статье "Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования" виновному грозит до двух лет лишения свободы.

В 2017 году прокуратура возбудила восемь уголовных дел по фактам махинаций при записи детей в первые классы. Родители представляли фальшивые документы и оформляли поддельную временную прописку. По одному делу родителя уже признали виновным. Еще 26 инцидентов были на рассмотрении прокуратуры.

Проблема поддельных документов на первоклассников встает в Екатеринбурге из года в год. В интернете за определенные суммы предлагают оформить временную прописку, а хакеры обещают попадание ребенка в нужную школу. В этом году родителей предупредили об уголовной ответственности за махинации при записи детей. При любых подозрениях директора школ обязаны сообщать в прокуратуру.

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