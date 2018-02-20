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Свердловские власти взяли на карандаш почти 2000 трущоб19 февраля в 18:15

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Их включат в программу отселения.

В Свердловской области по состоянию на 15 февраля 2018 года зарегистрировано без малого 2000 аварийных жилых домов, в которых проживает 28 тысяч свердловчан. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департаменте информационной политики .

Часть зданий была внесена в аварийный реестр в 2013-2014 годах. Другие пополнили список, перекочевав из программы капремонта, когда было принято решение о нецелесообразности попыток их сохранения. Во втором случае речь, в частности, идет о зданиях с 70% износа основных конструкций.

По данным областного минЖКХ, общая площадь аварийного жилья на Среднем Урале составляет 451 тысячу квадратных метров. Глава ведомства Николай Смирнов заверил, что все вошедшие в аварийный список дома впоследствии будут включены в региональную программу переселения граждан из аварийного жилья.

Стоит отметить, что в реестре регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, наибольшая концентрация аварийного жилья отмечена в Карпинске (139 адресов), Нижнем Тагиле (107) и Кушвинском ГО (88). В 2018 году планируется переселить из аварийного жилого фонда свыше 1000 человек.

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