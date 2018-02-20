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"Опасных" детей отправят на принудительную экспертизуСегодня в 10:30

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Под угрозой штрафа.

Комиссии по делам несовершеннолетних должны отправлять детей с общественно опасным поведением на медицинское и психологическое обследование. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Игорь Шубин, пишет "Парламентская газета". За отказ пройти экспертизу родителей предлагается штрафовать на сумму до трех тысяч рублей.

По словам парламентария, сейчас КДН не имеют реальной власти и не могут обеспечить профилактику преступлений среди детей.

Согласно законопроекту, комиссии будут контролировать всю работу с подростками и их семьями из группы риска. КДН смогут получать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях. Им будет известно административное и уголовное прошлое членов семьи, данные о постановке на учет у психиатра или нарколога. За отказ должностных лиц предоставить данные также введут штраф. Дело в том, что сейчас комиссии не имеют доступ к данной информации из-за врачебной тайны.

Поводом для разработки документа стали нападения на школы в Перми и Бурятии. В обоих случаях подростки принесли в образовательные учреждения оружие и напали на сверстников и педагогов, напоминает "Уралинформбюро".

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