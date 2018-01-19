Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

В поисках признания и решения проблем.

Полиция проверит версию о связи трех нападений на школы в Улан-Удэ, Челябинской области и Перми, которые произошли за одну неделю. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Три атаки на учебные заведения действительно выглядят так, будто их участники были знакомы между собой. Во всех городах старшеклассники пришли в школы с оружием и с максимальной жестокостью, возможной для подростков, напали на других учащихся и учителей. В двух случаях (Пермь и Улан-Удэ) агрессоры попытались покончить с собой.

Так называемый "скулшутинг" набирает популярность в соцсетях среди школьников, словно занимая место "групп смерти" и "синих китов". Как выяснилось, в России живет довольно много людей, считающих своими идолами американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда. Они в 1999 году устроили массовое убийство в школе "Колумбайн", ранив 37 человек (13 погибли), после чего совершили суициды.

Впечатлительные подростки вдохновляются произошедшим и видят в нем свою эстетику, обсуждая не только Харриса и Клиболда, но и других убийц, совершавших преступления в школах. При этом, возможно, многие ассоциировали себя с преступниками: все осужденные были замкнутыми, их обижали одноклассники, у них не ладилось с учебой.

Череда резни в российских учебных заведениях началась с Перми. 15 января в местную школу №127 пришли двое 16-летних юношей. Они с ножами напали на учеников 4 класса, а также атаковали учительницу, защищавшую детей. После этого агрессоры пырнули ножами друг друга. Пострадали 15 человек, из них 12 попали в больницу.



Фото: vk.com/podslushanoperm

Нападавших обвинили в покушении на убийство двух или более лиц по предварительному сговору. Сейчас оба находятся под стражей: им грозит до семи лет тюрьмы.

Следующей "под удар" попала Челябинская область. 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района девятиклассник ударил ножом другого. Пострадавшего доставили в больницу с непроникающим ранением, а подозреваемого задержали. Он стал фигурантом дела о причинении легкого вреда здоровью.

Утром 19 января в школу №5, расположенную в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ, пришел ученик 9 класса. По данным Следственного комитета России, он с топором напал на 7-классников, а затем поджег школу с помощью бутылки с зажигательной смесью. Пострадали пять школьников и педагог. В больницу попал и сам нападавший: он попытался покончить с собой, порезавшись битым стеклом и прыгнув из окна. На данный момент мальчик задержан.

По некоторым сведениям, задержанный спланировал преступление с двумя друзьями. Высказывалось предположение, что атаковать школу подросток мог из-за плохих "четвертных" оценок и последовавшего недопуска к экзаменам.

Корреспондент "Уралинформбюро" в беседе с психоаналитическим психотерапевтом Андреем Кошеленко попытался выяснить, в чем причина взрыва агрессивности и такой популярности "Колумбайна" среди молодежи.

По словам Кошеленко, резкий всплеск нападений детей на детей скорее можно назвать совпадением, а не тенденцией. С другой стороны, считает он, уже прошло время после летних каникул: школьники вновь оказались вместе и напряжение стало нарастать. Из-за этого и вылилась агрессия через какое-то время.

Для подростков проявление жестокости характерно. Однако она может выражаться социально-приемлемым способом, а может быть патологической. Переход между первым и вторым случаем происходит, если агрессия не "вышла" естественным путем. "Нормальная" агрессия у подростков выражается доминированием в коллективе, различных успехах.

"Когда у меня парень 13-летний в полуфинале соревнований по тхэквондо нокаутировал очень серьезного соперника, ему в голову не придет взять топор и убить своих ребят", – заметил Андрей Кошеленко.

В то же время существуют "зачуханные" дети, у которых нет возможностей для реализации. Характер отношений с родственниками, как правило, не позволяет такому ребенку найти понимания и выражения.

Подростки переносят на коллектив негативные ожидания и назначают его ответственным за это.

"В семье он не может реализоваться: там его не любят и не одобряют. В общественных группах эти "колумбайнцы"не контактируют с социумом и не могут быть любимчиками. У них ничего не остается, кроме насилия", – резюмировал психотерапевт.

Психологические особенности нынешней молодежи тоже объясняют, почему дети и подростки становятся так агрессивны по отношению друг к другу. В частности, юнцы сейчас слишком индивидуалистичны. Они не ассоциируют себя с коллективом, а противопоставляются ему, смотрят на него параноидально.

"Подростки переносят на коллектив свои негативные ожидания и назначают его ответственным за это. Коллектив воспринимается как носитель тех угроз, которые подросток видел в жизни, – объяснил Кошеленко. – То есть, на самом деле он сам не занимается спортом, не реализует себя, не налаживает отношения с родителями, а проецирует это на коллектив. И из-за этого приходит к коллективу с топором".

Нынешнее "Instagram-поколение" не ищет ответы на вопросы в своем внутреннем мире. В ситуации, когда внешняя атрибутика превыше всего, выплеск эмоций происходит публично. Кстати, по словам родителей учеников, организаторы нападения за пару дней рассылали сообщения в мессенджерах: "Не приходите в школу, будет мясо".

"В Instagram-поколении, если я недоволен коллективом, я не буду писать памфлеты или разбираться со своей философией. Я возьму топор и убью этот коллектив, а потом выложу в Instagram", – подчеркнул психолог.

По словам Кошеленко, единственный вариант проявления публичности для"колубмайнцев", при учете того, что они "ничего из себя не представляют и не могут нормально выразить агрессию" – зарубить учительницу, покалечить младшеклассников, а потом сымитировать самоубийство.

При этом та степень признания, которую они получат, станет компенсацией за непроявленную нормальную агрессию.

Стоит отметить, что Роскомнадзор принял решение о блокировке в соцсетях групп, посвященных насилию в школах. По словам замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, сообщества фанатов "Колумбайна", должны блокироваться так же, как и посвященные суицидам, терроризму и экстремизму.

"В сущности, между ними нет разницы, они так же пропагандируют асоциальное и деструктивное поведение, поэтому должны быть уничтожены", – цитирует Волина "Лайф".

Яна БРЫЗГАЛОВА

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