Умникова пригласила депутата Альшевских на приватный разговор20 февраля в 17:38
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В 10-летней "Волге".
Директор екатеринбургского Театра юного зрителя Евгения Умникова предложила депутату Госдумы Андрею Альшевских, раскритиковавшему покупку учреждением дорогого авто, прийти в гости и прокатиться на старенькой "Волге", передает "Уралинформбюро".
"От недоверия депутата ЕР настроение падает ! Плохо! Жду в гости, поговорить хочется!", "Приезжайте в гости, проедемся на " Волге" 2008 года , расскажем о расходах на ее содержание и ремонт. Отчитаемся о доходах. А мы стараемся очень, работаем и постввили задачи обновления автопарка. О себе На службу и обратно я хожу пешком, как раз мимо Заксобрания. Вижу на каких машинах подьезжают депутаты, соткуда начинается расчиситка дорог и т.д. Не разжигайте недоверия , а просто дойдите до тюза", - написала она на странице народного избранника в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
В ответ на приглашение Альшевских посоветовал Умниковой умерить аппетиты: "Можно было выбрать автомобиль на порядок дешевле и провести честную конкурентную закупку, чтобы в том числе сэкономить кровно заработанные театром деньги. Обстоятельства непреодолимой силы остались за занавесом".
Ранее стало известно, что екатеринбургский ТЮЗ, которым уже год руководит бывший начальник управления образования уральской столицы Евгения Умникова, покупает автомобиль Kia Optima Prestige. Машина стоимостью 1,4 миллиона рублей приобретается на аукционе у единственного поставщика – ООО "Автобан-Вест".
Заказчик объяснил подобное решение весьма специфично: "В связи с возникшей потребностью в определенных услугах в следствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно...".
Покупка возмутила депутата Госдумы Андрея Альшевских. Народный избранник пообещал отправить запросы в мэрию и прокуратуру.
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